Van der Linde’s Lady Texel overleden

Stoeterij Van der Linde heeft afscheid moeten nemen van Lady Texel (Farmer x Caritas). De merrie - die de predicaten elite, preferent, prestatie en sport behaalde - ging de laatste tijd conditioneel gezien hard achteruit waarop familie Van der Linde besloot haar in te laten slapen. Lady Texel werd 27 jaar oud.

“Lady Texel was al een paar jaar aan het genieten van haar welverdiende pensioen en had de functie als ‘kuddemoeder’ van onze jonge aanwas”, aldus Van der Linde. “We zijn ontzettend blij met de geweldige nakomelingen van Lady Texel.”

Grand Prix en NMK

Van der Linde fokte elf nakomelingen uit Lady Texel. Daaronder Belle Lady Texel (v. Krack C) die door Eva van der Linde werd uitgebracht in de Grand Prix. Een andere bekende dochter van Lady Texel is NMK reservekampioen en veilingtopper Wonderlady Texel (v. Ferro). Zij werd in 2006 verkocht en keerde in 2018 terug naar Texel waar ze wordt ingezet voor de fokkerij.

Opvolger

Familie Van der Linde heeft hoge verwachtingen van nakomeling Kristal Lady Texel (v. Everdale). Deze vijfjarige merrie wordt gereden door Eva van der Linde en won onder andere de Noord-Holland Cup, behaalde een hoge IBOP-score en selecteerde zich voor de halve finale van de Pavo Cup.

Bron: Horses.nl