Van Schijndel’s Rascin overleden

Van Schijndel's Rascin (Ramiro x Pilot) waarmee zowel Piet Raijmakers senior als junior successen mee boekten is gisteren op 26-jarige leeftijd overleden. Met een fotoreportage en de woorden 'a once in a lifetime paard' op de Facebookpagina van Raijmakers jr. neemt de familie afscheid van de hengst.

Onder Piet Raijmakers senior begon de Hannoveraanse hengst Rascin zijn internationale springcarrière. Het paar won onder meer in 2009 de Grand Prix van Neumünster. In hetzelfde jaar nam Piet junior de teugels van Rascin over wat voor hem de definitieve doorbraak was in de top van de springsport. Junior won zijn eerste Grote Prijzen in België en Noorwegen, reed wereldbekerwedstrijden met ereplaatsen in ’s-Hertogenbosch en was regelmatig lid van het Nederlandse Nations Cup team.

Nakomelingen in de sport

Rascin werd als driejarige goedgekeurd in Hannover en getest in Adelheidsdorf waar hij het springkampioenschap veroverde. Door zijn goede prestaties in de sport kreeg de zoon van Ramiro ook zijn dekbrevet bij het KWPN. Inmiddels lopen er al weer verschillende nakomelingen in de internationale sport. Ciana (onder Andrew Kocher) en het eigen fokprodukt Van Schijndel’s Chopard springen op het 1,60m-niveau. Ook Sven Peters’ Channel is een succesvolle dochter van Rascin.

Bron Facebook Piet Raijmakers jr/Horses.nl