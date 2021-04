Vanja de Boers GP-paard Castello (14) overleden

Vanja de Boer heeft afscheid moeten nemen van Castello (Whitesnake x Elcaro). De amazone leidde de springgefokte ruin vanaf vijfjarige op en debuteerde vorig jaar in de Grand Prix. Castello kampte meermaals met gezondheidsproblemen. Hij werd veertien jaar oud.

De Boer reed met Castello jaren mee in de Subtop, maar liep er vanwege zijn gezondsheidsproblemen vaker naast dan dat ze erop zat. “Hij was vanaf dat ik hem kocht erg koliekgevoelig en dat eindigde ook al een keer op de operatietafel”, vertelde de amazone in een eerder interview in De Paardenkrant.

Dromen

“Elke keer vocht je je weer een weg terug, maar nu hoeft het niet meer. Jij liet mijn dromen uitkomen. Zelfs dromen waarvan ik niet durfde te dromen. Samen Grand Prix starten. We zijn op de mooiste wedstrijden geweest en hebben de leukste ritjes gemaakt”, aldus De Boer op social media.

Grootste cadeau

“Wat hebben we vaak samen geknokt om je gezondheid. Ik geef je het grootste cadeau wat ik je nu kan geven. Jij mag naar de eeuwige grasvelden. Want houden van is ook loslaten. Hoeveel pijn het ook doet.”

Bron: Horses.nl/Instagram