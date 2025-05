Verdi-zoon Comic op 18-jarige leeftijd overleden

Comic, het toppaard van Luiz Francisco de Azevedo, is op 18-jarige leeftijd overleden. Dit meldt Worldofshowjumping.com. De Verdi-zoon die voor Brazilië onder meer uitkwam op de Wereldruiterspelen in Tryon, genoot de laatste anderhalf jaar van zijn pensioen in Brazilië.

Comic werd 18 jaar geleden geboren in Hengelo bij H.A. Heijmerink, die Verdi koos voor een merrie van Heartbreaker x Burggraaf. De ruin kwam als zesjarige bij Luis Francisco de Azevedo op stal. Een jaar later eindigde het paar als zesde op het WK voor zevenjarige springpaarden in Lanaken.

Deelname in Tryon

De combinatie maakte in 2018 deel uit van het Braziliaanse team op de Wereldruiterspelen in Tryon. Deelname aan de Olympische Spelen in Tokio ging niet door toen Comic kort daarvoor geblesseerd raakte.

Bron: World of Showjumping/Horses.nl