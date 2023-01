Vermiste amazone dood gevonden

Een 28-jarige amazone maakte afgelopen donderdag in het Duitse Klein-Bieberau een buitenrit. Toen de vrouw niet terugkeerde werden hulpdiensten ingeschakeld. Die vonden het paard later in de avond, de amazone werd een dag later overleden in het bos aangetroffen.

Het paard werd laat in de avond door de hulpdiensten gevonden in het bos. Op dat moment was er echter nog geen spoor van de amazone en haar hond, die eveneens mee was op de buitenrit.

Politie gaat uit van ongeluk

De vermiste vrouw werd vrijdagochtend dood aangetroffen het bos. Zij werd in eerste instantie gelokaliseerd door een drone met warmtebeeldcamera en later gevonden door de hulpdiensten. De hond kon worden gevangen in de buurt van de plaats waar het lichaam werd gevonden. Volgens de huidige stand van het onderzoek gaat de politie uit van een ongeluk.

Bron: Tag 24