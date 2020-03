Verwoestende brand bij Gerfried Puck: Negen paarden overleden

De rijhal van stal Bergmühle, waar de internationale springruiter Gerfried Puck gevestigd is, heeft vandaag urenlang in brand gestaan. De brandweer rukte massaal uit om de vlammen op het terrein van tien hectare te bestrijden. Bij de brand raakten vijftien paarden zoek en volgens berichtgeving in de Oostenrijkse media zijn negen paarden overleden.

“De brand in de rijhal is nu onder controle maar de wind is een probleem, dus we zullen vannacht door moeten gaan met blussen”, aldus de lokale brandweer. Het bluswerk richt zich nu voornamelijk op het naburige bos. Volgens de laatste schattingen staat een bosgebied van ongeveer 10.000 vierkante meter in brand.

Eerder in Nederland

Gerfried Puck was, samen met zijn broer Robert, eerder in Nederland gevestigd. Inmiddels runt hij al jaren zijn internationale springstal op Bergmühle in het Oostenrijkse Leibnitz.

