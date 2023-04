Veulen en paard dood door brand bij paardenkliniek Wolvega

Een stalbrand bij paardenkliniek Wolvega in Oldeholtpade heeft dinsdagochtend het leven gekost aan een veulen en een paard. Daarnaast is een ander paard zwaargewond geraakt.

Er zou stro hebben gebrand in de loods. Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting in een warmtelamp van de stal. Het veulen bij die lamp heeft het niet gered. Het paard er tegenover is ook dood, mogelijk door de stress. Zo geeft dierenarts van de kliniek Marco de Bruijn aan.

Brandplekken en longproblemen

Daarnaast raakte een paard zwaargewond. Dit paard heeft brandplekken aan de benen en vermoedelijk ook longproblemen door de rook. Het is de vraag of het paard dit overleeft.

Zwaar aangedaan

Dierenarts De Bruijn vertelt verder dat met name de jongere medewerkers van de kliniek zwaar zijn aangedaan. “We hebben dit nog nooit meegemaakt. Zo’n lamp heb je gewoon nodig. Je doet hier met elkaar ontzettend je best juist dieren te redden. En dan gebeurt dit met paarden die vaak toch al iets levensbedreigends hebben.”

In veiligheid

“De andere patiënten konden op tijd in veiligheid gebracht worden. Al het personeel is ongedeerd. We leven erg mee met de betrokken eigenaren”, aldus paardenkliniek Wolvega op social media.

