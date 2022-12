Vijfjarige dressuurhengst Iron ingeslapen

De vijfjarige Oldenburgse hengst Iron (v. Asgard's Ibiza), die zes weken geleden door de familie Pidgley was aangeschaft van Helgstrand en bij de Deense amazone Cathrine Laudrup-Dufour neergezet, is ingeslapen. Dat meldt Dufour op haar Instagram. De hengst leed naar verluidt aan complicaties van testiculaire torsie, waarbij de teelbal gedraaid is.

Testiculaire torsie, of gedraaide teelbal, is een aandoening die af en toe bij zoogdieren, vooral paarden en honden, voorkomt. De zaadbal wordt omgeven door een vlies en kan daarin gedraaid (getordeerd) raken. Waarom dit gebeurt is niet duidelijk. De aandoening is zeer pijnlijk en kan vaak operatief verholpen worden als men er op tijd bij is. Soms treden complicaties zoals koliek en kreupelheid op. Dufour schrijft dat bij Iron meerdere complicaties optraden, waardoor de hengst niet meer gered kon worden.

Het paard was bedoeld als toekomstpaard voor Annabella Pidgley, de schoondochter van Andreas Helgstrand.

