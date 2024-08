Vivant van de Heffinck (26) overleden

Vivant van de Heffinck (v. Fuego du Prelet) is op 26-jarige leeftijd overleden. De hengst waarmee Chris Chugg, Katharina Offel en Cassio Rivetti grote kampioenschappen sprongen is overleden op de Ierse stoeterij waar hij de laatste jaren als dekhengst werkzaam was.

“Hij was een paard van wereldklasse”, schrijft Kieran Kennedy van Coolballyshan Stud uit County Limerick in Ierland. “Het was een eer om hem op Coolballyshan Stud te hebben. Bedankt aan alle fokkers die hem hebben gesteund. Het zijn een paar trieste dagen geweest.”

Chriss Chugg

Vivant van de Heffinck werd gefokt door Hubert Haemerlinck uit Wippelgem, België. Hij werd wereldberoemd toen de Australiër Chris Chugg in 2010 met hem deelnam aan de Wereldruiterspelen in Lexington. Op de Wereldbekerfinale in datzelfde jaar eindigde Chugg met de BWP-er als zevende.

Oekraïense vlag

Later werd Vivant verkocht aan Alexander Onyschenko. Onder de Oekraïense vlag reed Katharina Offel met Vivant op de Olympische Spelen in Londen. In 2014 nam Cassio Rivetti met Vivant deel aan de WEG in Caen.

12 nakomelingen op 1.60m-niveau

Hoewel Vivant als jonge hengst niet veel is gebruikt, zijn er tot nu toe 12 nakomelingen die 1.60m springen en er zijn 6 zonen goedgekeurd voor de fokkerij.

Bron: Facebook/Horses.nl