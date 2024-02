Vivian Lindemann (53) overleden

Op zondag 11 februari is Vivian Lindemann overleden. Vivian werd vorige week vrijdag, toen ze onderweg was van de hengstenkeuring in Den Bosch naar huis, getroffen door een hersenbloeding. De amazone en jurylid werd geopereerd maar dat mocht helaas niet baten. Vivian werd 53 jaar oud.

Vivian Lindemann was een veelgevraagd jurylid tot met de Lichte Tour en jureerde ook veel in de basissport. Dat deed ze met veel plezier en toewijding, Vivian wilde graag haar kennis overdragen. In haar eigen sportieve carrière reed Vivian tot en met de Lichte Tour. Hoewel Vivian inmiddels geen wedstrijden meer reed, zat ze thuis nog geregeld in het zadel.

Sport achterna

Naast het jureren en geven van clinics reisde Vivian de hele wereld over om de sport achterna te gaan. De van origine Duitse kende haar talen, sprak ze vloeiend en schreef bij juryleden op internationale wedstrijden. Ze kende overal ter wereld iedereen. Ook was Vivian coördinator van de juryassistentie van CHIO Rotterdam en heeft ze jarenlang een bijdrage geleverd aan het voormalige CDI Den Goubergh in Roosendaal en CDI Zeeland Outdoor International in Nieuw- en Sint Joosland.

Van groen tot Grand Prix

Thuis in het Brabantse Schijf bij Roosendaal had Vivian haar eigen stal waar paarden van groen tot Grand Prix werden opgeleid. Dat deed de samen met haar zoon Sidney Trimp. Naast de paarden was Vivian dol op theater, die voorstellingen bezocht ze het liefst met haar paardenvriendinnen.

Zeer geliefd

Vivian was zeer geliefd in de nationale in internationale dressuurwereld. Met haar overlijden verliest de paardenwereld een in- en in-paardenmens en een kleurrijk persoon.

Uitvaart

Details over de uitvaart en de eventuele mogelijk om afscheid te nemen, zijn op dit moment nog niet bekend.

Vivian Lindemann (midden) op CHIO Rotterdam

Vivian Lindemann

Bron: Horses.nl