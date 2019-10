Volbloedhengst Ituango op 23-jarige leeftijd overleden

De volbloedhengst Ituango van Haupt- und Landgestüt Marbach is op 23-jarige leeftijd aan ouderdomsverschijnselen overleden. De hengst was zelf voor een korte periode succesvol in de rensport, maar deed in de fokkerij ook goede zaken. Hij is het meest bekend als vader van fischerRocana FST van Michael Jung.

De carrière van de door Gestüt Fährhof gefokte Ituango xx begon veelbelovend. In zijn eerste twee jaren in de rensport, als twee- en driejarige, liep de hengst 168.000 Duitse mark bij elkaar. Hij won twee Derby-kwalificaties en werd al snel de favoriet voor de titel, maar een beenbreuk zorgde ervoor dat hij zijn carrière niet verder kon voortzetten.

Enkel via natuursprong

Ituango xx dekte tot 2011 bij Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse en verbleef vanaf 2012 in Marbach. Hij dekte enkel via natuursprong, omdat hij niet op het fantoom wilde springen. Omdat hij uitsluitend natuurlijk dekte, werden er maar 150 nakomelingen geboren. Daartoe behoren één goedgekeurde zoon, zes staatspremiemerries en 42 sportpaarden. Zijn nakomelingen zijn actief in vrijwel alle disciplines. fischerRocana FST is de bekendste. Zij was in 2017 reservekampioen van Europa en liep meer dan een half miljoen euro bij elkaar.

Bron: St. Georg