Voltige-kampioen Danny Boy ingeslapen

Een ongeluk maakte een einde aan het leven van de 17-jarige Oldenburger ruin Danny Boy (v. Danny Wilde) die onder vele atleten van verschillende nationaliteiten succesvol was in de voltigesport. De Oldenburger won bij de Wereldruiterspelen in Tryon een bronzen medaille met de Duitse Thomas Brüsewitz op zijn rug. Ook droeg de ruin bij aan twee gouden medailles met het Duitse team Norka uit Köln-Dünnwald.

Voor de zoon van Danny Wilde lag eigenlijk een carrière in de dressuursport in het verschiet, maar door de verkoop aan de Zwitserse voltigeur Patric Looser in 2012, is hier weinig van terecht gekomen. Looser: ”Het was voor Danny Boy belangrijk dat hij altijd bezig was, zodat hij zich niet ging vervelen. Daarom trainde ik met hem de passage.”

Carrière

In 2013 nam de Oldenburger al deel aan het CHIO Aachen en aan de Europese Kampioenschappen in het Deense Herning. Het paard werd uitgebracht door Lukas Klouda uit Tsjechië en de Duitser Miro Rengel. Een jaar later behaalde het duo Pia Engelberty en Torben Jacobs een zilveren medaille bij de Wereldruiterspelen in Caen. In 2015 volgde de wereldbeker-zege in Graz met Gera Marie Grün en Justin van Gerven in de Pas de Deux. In Graz won Thomas Brüsewitz een zilveren medaille in de individuele finale voor heren. In 2016 werd Danny Boy voor het eerst ingezet voor het Duitse team Norka uit Köln-Dünnwald. Bij de Wereldruiterspelen in 2018 in Tryon won dit Duitse team met de Oldenburger twee gouden medailles.

Overwinningen in 2019

Na de Wereldruiterspelen in 2018 verdiende de ruin een pauze. Het volgende hoogtepunt volgde in april 2019. In het Franse Saumur wonnen Torben Jacobs en Therese-Sophie Bresch de Pas de Deux. Het laatste optreden van Danny Boy was op 3 mei in Ermelo met Thomas Brüsewitz.

Bedankt Danny

Team Norka bedankte op Instagram hun vierbenige partner. ”Wij zijn dankbaar en ongelooflijk trots dat wij jou hebben leren kennen. We hebben met jou mooie en moeilijke tijden beleefd. Je hebt ons heel veel geleerd en je blijft altijd voor ons bijzonder.” Ook Thomas Brüsewitz spreekt zijn waardering voor zijn wedstrijdpartner uit. ”Bedankt dat ik met jou zo’n mooie tijd beleven mocht. Je hebt me persoonlijk veel zelfvertrouwen gegeven en veel bijgebracht en dat kan alleen een kampioen.”

Bron: Horses.nl/St-Georg