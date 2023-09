Von Neindorff’s rechterhand Ingrid Oehlert (95) overleden 

De klassiek-Duitse rij-instructrice Ingrid Oehlert is op 95-jarige leeftijd overleden. Oehlert werd bekend als de rechterhand van de beroemde rijmeester Egon von Neindorff.

Ingrid Oehlert werd opgeleid aan de ‘1e damesrijschool Monsheim’ en stapte in 1957 over naar het bedrijf van Egon von Neindorff. Bekend is het verhaal van Oehlert die zich als pas gediplomeerde rijinstructeur op de leerpaarden van Egon von Neindorff een beginner voelde. Von Neindorff behandelde al zijn leerlingen zo, maar Ingrid Oehlert gaf niet op, nam het als een stimulans om zichzelf constant in vraag te stellen en haar rijden te verbeteren.

Internationaal erkend trainingscentrum

Op deze manier werd ze de rechterhand van Egon von Neindorff en hielp ze mee om de beroemde rijschool in Karlsruhe uit te bouwen tot een internationaal erkend trainingscentrum. In deze periode was ze ook nauw betrokken bij de organisatie van de shows van de hogere dressuur. In Beieren richtte ze uiteindelijk haar eigen rijlessen- en paardentrainingsbedrijf op, wat in die tijd een zeldzaamheid was voor een vrouw.

Richtlijnen volgen

Ingrid Oehlert volgde altijd één ding: de richtlijnen van haar mentor en leraar Egon von Neindorff. Zo stond de klassieke, natuurgerichte gymnastiek van het paard altijd op de voorgrond.

Bron: Horses.nl/St-Georg