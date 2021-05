Voormalig Amerikaans eventingruiter Mason Phelps Jr. overleden

Mason Phelps Jr. is op woensdag 19 mei overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Phelps zette zich zijn leven lang voor de paardensport in en vertegenwoordigde zijn thuisland op de Europese kampioenschappen van '67. Het jaar daarna was hij reserve voor de Olympische Spelen in Mexico City. Phelps is 72 jaar oud geworden.

Phelps’ passie voor de paardensport begon toen hij op 16-jarige leeftijd werd uitgenodigd om een clinic van het Amerikaanse team bij te wonen. Daarna ging hij een glansrijke carrière tegemoet. In 1968 werd hij US Combined Training Association’s Rider of the Year.

Organisator

Phelps was niet alleen actief als ruiter, maar ook als trainer, evenement-organisator en hij had zijn eigen stal met hunters en springpaarden. In de jaren ’70 richtte hij vele wedstrijden op die vandaag de dag nog altijd verreden worden. Hij was één van de organisatoren van de eerste Wereldbekerfinale op Amerikaanse bodem (Baltimore, 1980).

Phelps Media Group

Daarnaast was Phelps acht jaar lang voorzitter van de American Horse Show Association (ASHA) en maakte deel uit van verschillende besturen. In 2001 startte hij Phelps Media Group.

Bron: Horse & Hound