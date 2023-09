Voormalig directeur van staatsstoeterij Neustadt/Dosse Günter Till (77) overleden

Günter Till, de voormalige directeur van de staatsstoeterij Neustadt/Dosse, is op 77-jarige leeftijd overleden. Till was ook succesvol als springruiter. In 1972 werd hij voor het eerst DDR-kampioen met Kornett van Körling. Hij behaalde deze titel nog vijf keer. in 1978 en 1981 met Fakt II van Fanfaron, in 1980 en 1984 met Sturmflug van Sturmball en in 1987 met Kosak van Kosmos I.