Voormalig Duits teamarts Björn Nolting verongelukt

De voormalige teamarts van de Duitse spring- en dressuurpaarden, Björn Nolting (60) is omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Zwitserland. Dat heeft de Duitse paardensportbond bekendgemaakt. Nolting was een bekend paardenarts, -chirurg en -osteopaat. Hij begeleidde onder meer de Olympische teams op vijf verschillende Olympische Spelen.