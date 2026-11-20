Jacques Bakker is op zaterdag 14 november 2026 op 81-jarige leeftijd overleden. Hij heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor de Nederlandse paardensport, met de jacht in het bijzonder.

Petra Trommelen Door

Binnen de Koninklijke Nederlandsche Jacht Vereeniging (KNJV) vervulde Bakker jarenlang verschillende functies. Hij was actief als Master, Huntsman en voorzitter. Vanwege zijn verdiensten werd hij benoemd tot erelid van de KNJV. Ook de Noord-Hollandse Ruiter Vereniging (NHRV) benoemde hem tot erelid.

Voor zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de paardensport ontving Bakker de Gouden Speld van de KNHS. Daarnaast werd hij benoemd tot Ridder der vierde klasse, Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: KNHS