Voormalig KWPN Fokker van het Jaar Hans Jansen overleden

Gepassioneerd fokker Hans Jansen is op de leeftijd van 85 jaar overleden. Hans Jansen stond samen met zijn vrouw Grietje te boek als fokker van onder meer de goedgekeurde hengsten Wynton, Bretton Woods, Chagall en Four Legends.

Savannah Pieters Door

Hans Jansen werd kort geleden gediagnostiseerd met Non Hodgkin, maar was vastbesloten om tot het uiterste te gaan om er weer bovenop te komen. Hij wilde niet van opgeven weten en nog toekomstige fokkers successen meemaken. Hij kon de prestaties van Four Legends en zijn amazone Felicita Simonic op de Wereldkampioenschappen in Aken nog op de voet volgen, maar werd afgelopen weekend onverwacht ernstig ziek en kwam zondagochtend te overlijden.

Hans Jansen en zijn vrouw Grietje kwamen begin jaren ’90 in Duitsland terecht. Op de veiling in Vechta kochten ze met een tussenpauze van twee jaar de merries Aktionella en Annabel, de grondleggers van hun fokkerij.

Bron: KWPN/Bewerkt door Horses.nl