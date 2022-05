Voormalig KWPN-inspecteur Dirk Reijne overleden

In de nacht van 24 op 25 mei is Dirk Reijne na een kortstondig ziekbed overleden. Deze gewaardeerde KWPN-man en -inspecteur zette zich maar liefst 36 jaar in voor het KWPN. Reijne is 73 jaar geworden.

Begin jaren 80 werd, de uit Barsingerhorn afkomstige, Reijne inspecteur van de regio Noord-Holland; een functie die hij tot 2018 bekleedde. Daarnaast was Dirk voor langere tijd inspecteur van de regio’s Zuid-Holland en Gelderland. Vanaf 2003 tot en met 2011 had hij zitting in de herkeuringscommissie Gelders paard.

Brede fokkerij-interesse

De interesse voor fokkerij zat Dirk in het bloed, maar die belangstelling ging veel verder dan alleen paarden. Zijn activiteiten als schapeninspecteur en inspecteur van het rundveestamboek Blonde d’Aquitaines droegen eraan bij dat Reijne in 2012 onderscheiden werd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2018 kreeg Reijne de gouden KWPN-speld uitgereikt, vanwege zijn jarenlange inzet voor het stamboek.

Benaderbaar en geliefd

Dirk stond bekend als een benaderbare inspecteur die tussen de fokkers stond. Hij heeft het KWPN en de Nederlandse fokkerij een warm hart toegedragen. Met zijn lange staat van dienst had hij veel kennis in huis. Dirk had humor en hield van gezelligheid, daarmee was hij geliefd onder collega’s en onder vele fokkers die warme herinneringen aan hem zullen hebben.

Bron: KWPN