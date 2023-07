Voormalig KWPN regio-inspecteur Cor Moors overleden

Cor Moors, voormalig KWPN regio-inspecteur van Limburg, is overleden. Moors werd in 2002 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en heeft op de KWPN Hengstenkeuring in 2006 het gouden ereteken uitgereikt gekregen. Moors is 83 jaar oud geworden.

Sinds 1975 vervulde de Limburger diverse functies bij het KWPN. Zo was hij jurylid en van 1977 tot 1981 was hij een gewaardeerd lid van het Hoofdbestuur. Vervolgens werd hij regio-inspecteur van Limburg en dit bleef hij precies een kwart eeuw. Van 2001 tot en met 2005 maakte hij deel uit van de Herkeuringscommissie voor de richtingen Rij- en Gelders Paard.

Fokkerij

In 1998 werd de door Moors gefokte Kalypso (v. Calypso) eerste bij de zesjarigen op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. Daarvoor kreeg hij een cheque van 10.000 dollar uitgereikt. Ook het internationale springpaard Mon Ami (v. Jasper) komt uit de fokkerij van Moors. Met Wout-Jan van der Schans was Mon Ami succesvol in de internationale springsport en won twee keer de Derby van Eindhoven.

Bron: KWPN