Voormalig topspringpaard Kilian (34) overleden

Het voormalige internationale springpaard Kilian (Topas x Mytens xx) van de Italiaan Giuseppe Rolli is onlangs op 34-jarige leeftijd overleden. De door familie Lap uit Overasselt gefokte Topas-zoon won onder andere de Grote Prijs van Monaco in 2007. Tot op 19-jarige leeftijd sprong de ruin internationaal.
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