Voormalig topspringpaard Kilian (34) overleden

Rick Helmink
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Voormalig topspringpaard Kilian (34) overleden featured image
Kilian en Giuseppe Rolli Foto: privé
Door Rick Helmink

Het voormalige internationale springpaard Kilian (Topas x Mytens xx) van de Italiaan Giuseppe Rolli is onlangs op 34-jarige leeftijd overleden. De door familie Lap uit Overasselt gefokte Topas-zoon won onder andere de Grote Prijs van Monaco in 2007. Tot op 19-jarige leeftijd sprong de ruin internationaal.


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