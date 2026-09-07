Voormalige Grand Prix-merrie Sabrina van Marcus Ehning overleden

Savannah Pieters
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Voormalige Grand Prix-merrie Sabrina van Marcus Ehning overleden featured image
Marcus Ehninghier met Sabrina. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De voormalige Grand Prix-merrie Sabrina (Sandro Boy x Landadel), die jarenlang succesvol was onder Marcus Ehning, is overleden. De merrie boekte met de Duitse topruiter meerdere aansprekende internationale overwinningen. Zo won het duo onder meer de Global Champions Tour in Parijs en de Nations Cup in Rotterdam, evenals de Grote Prijzen van Parijs, Londen, Bordeaux en Dortmund.


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