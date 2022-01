Voormalige voorzitter van stamboek Schleswig-Holstein/Hamburg Hans-Christian Först overleden

Hans-Christian Först, voormalig voorzitter van het paardenstamboek Schleswig-Holstein/Hamburg en jarenlang lid van de fokkerijraad van de Duitse Hippische Vereniging (FN), is 31 december 2021 op 93-jarige leeftijd overleden.

De boer uit Sören was jarenlang voorzitter van de werkgroep van pony- en kleine paardenfokkers (AGP) en tot voor kort erevoorzitter. Ooit was hij zelf ook actief als ruiter, menner en bij het organiseren van jeugdwerk in de paardensport, waarvoor hij de koers uitstippelde in Sleeswijk-Holstein. Van 1970 tot 1980 was Först een federale jeugddirecteur en lid van de sportraad van de FN. Voor zijn vrijwilligerswerk ontving hij onder meer de Gustav Rau-medaille en het gouden ruiterkruis.

Federale Kruis van Verdienste

Ook buiten de paardenwereld kreeg Först erkenning voor zijn werk. In 1982 ontving hij het Federale Kruis van Verdienste. In 2001 werd hij onderscheiden met het Kruis van Verdienste 1e Klasse van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland door de toenmalige bondspresident Johannes Rau. De redenering was dat Först de norm had gesteld, vooral op het gebied van paardenfokkerij en paardensport, door zijn bijzondere vrijwillige inzet op staats- en federaal niveau.

