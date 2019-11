Vrouw overleden na op hol geslagen paard

In het Zuid-Hollandse Stolwijk heeft vorige week een ongeval plaatsgevonden met een op hol geslagen paard. Daarbij raakte een jonge vrouw zwaar gewond. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek in de ambulance aan haar ernstige verwondingen.

Het ongeval gebeurde in een pensionstal bij een woonhuis aan de Benedenkerkseweg. Het paard sloeg in de stal op hol. Daarbij werd het slachtoffer door de stal meegesleurd en raakte zwaargewond. Een trauma-arts werd ingevlogen om assistentie te verlenen. Uiteindelijk is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en in de ambulance overleden.

Bron: Goudsdagblad