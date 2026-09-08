Vrouw overleden na val van paard in Voerendaal

De vrouw die afgelopen zondag in Voerendaal van haar paard viel, is aan haar verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 11.20 uur op de Afvaartweg.
meerdere ziekenhuis ingezet. uit de een vrouw het plaatse. helikopter Duitsland De ter naar val vervoerd. Na per kwamen traumahelikopter werd hulpdiensten werd Ook
zij dat is verwondingen haar daar aan Dinsdagochtend werd overleden. bekend
exacte het toedracht de van Over ongeval bekend. is niets
Bron: Horses.nl/De Limburger
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.