Vrouw overleden na val van paard in Voerendaal

Savannah Pieters
Vrouw overleden na val van paard in Voerendaal featured image
Foto Lonneke Ruesink
Door Savannah Pieters

De vrouw die afgelopen zondag in Voerendaal van haar paard viel, is aan haar verwondingen overleden. Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 11.20 uur op de Afvaartweg.


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