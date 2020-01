Walter van der Holst overleden

Dierenarts Walter van der Holst is 28 december overleden. De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Van der Holst werd 74 jaar oud.

Van der Holst was oprichter van Holstud, dat inmiddels in een hypermodern en EU-gecertificeerd hengstenstation in Lunteren de spermawinning en -distributie voor een groot aantal hengstenhouders verzorgt.

De dierenarts was daarmee voorloper en trendsetter op het gebied van spermamanagement in de paardenfokkerij. In de begindagen van de KI en de spermaverzending had Van der Holst met Holstud het eerste spermawinstation. Hij had onder andere Ramiro en een aantal hengsten van Van de Lageweg bij de oprichting destijds.

Holstud wordt nu gerund door zijn zoon Jörgen van der Holst.

Bron: FB