WB-merrie Kroon Gravin overleden

De door de familie Maat uit Balkbrug gefokte Kroon Gravin (Grandville x Ramiro Z) is overleden. De merrie, waarmee Molly Ashe-Cowley doorbrak aan de top, is 29 jaar oud geworden. Ze won onder andere de Grote Prijzen in Berlijn en Maastricht in 2000 en de American Invitational in 2001 en 2002. In 2008 ging de Wereldbekerfinalist met pensioen.

“Rust zacht, Kroon Gravin. Bedankt voor alles wat je me hebt geleerd. Ik zal er altijd dankbaar voor zijn dat ik jouw persoon was. En dank jullie Peter en Inge, dat jullie haar een fantastisch pensioen hebben gegeven en haar, toen de tijd daar was, over de regenboogbrug hebben geholpen”, schrijft Ashe-Cowley op Facebook. De KWPN-merrie bracht haar pensioen in Nederland door bij haar hoefsmid Peter van Houp en zijn vrouw Inge.

Kroon Gravin

De familie Maat fokte Kroon Gravin uit de ster prestatie-merrie Dalgravin. Kroon Gravin heeft zelf twee nakomelingen, de in 1995 geboren Orthos-zoon Nomograaf en de twaalfjarige Vigaro-dochter Edelgravin. Nomograaf was met Peter Maat, Pieter Koopmans en de Amerikaanse Allison Kroff actief in de internationale springsport. Edelgravin springt nationaal op 1,10m-niveau.

Bron: Horses.nl