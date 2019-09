Wéér een paard geëuthanaseerd op de Santa Anita renbaan

Afgelopen maandag brak de vierjarige Zeke (v. Gio Ponti) zijn bekken tijdens de training op de Santa Anita zandbaan en is daarmee het 31ste paard dat sinds december 2018 is geëuthanaseerd vanwege een gebroken ledemaat. Gisteravond maakte de Stronach Group, eigenaar van onder meer de Santa Anita renbaan, het trieste nieuws bekend.

De Stronach Group betreurt het gebeurde en zit er tien dagen voor de start van de herfstmeeting, waaronder de Wereldkampioenschappen van de Breeders Cup races, danig mee in haar maag. Na het euthanaseren van de overige 30 paarden heeft de Santa Anita renbaan op 23 juni j.l. haar deuren gesloten en de zandbaan gerestaureerd en veiligheidsregels ingesteld.

Onderzoek baanconditie

Of het euthanaseren van Zeke te wijten valt aan de baanconditie of aan de conditie van het paard wordt nader onderzocht door de California Horse Racing Board. Op dit moment vindt er bij de Veterinaire Universiteitskliniek van Californië een autopsie plaats. Mocht het zo zijn dat het ongeval te wijten is aan de conditie van de zandbaan dan hoeft het verder geen betoog dat de Europese trainers en eigenaren zich zullen beraden of zij hun ingeschreven paarden, die miljoenen waard zijn, deel zullen laten nemen aan de Wereldkampioenschappen van de Breeders Cup.

