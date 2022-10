WEG-paard Carusso LS La Silla overleden

De hengst Carusso LS La Silla (Montebello La Silla x Joost), die onder andere door Jeroen Dubbeldam werd uitgebracht op het hoogste niveau van de internationale sport, is overleden. Dat heeft stoeterij La Silla bekend gemaakt. Carusso LS La Silla werd twintig jaar.

“Dank je Carusso LS La Silla voor al het plezier”, aldus stoeterij La Silla na het verlies van de hengst. Carusso LS La Silla sprong onder meerdere topruiters. Met Rolf-Göran Bengtsson was hij succesvol op vijfsterren-niveau en eindigde in de top drie op onder andere de CSI’s van Valkenswaard, Oslo en Lyon.

WEG Caen

In 2013 nam Alberto Michan de teugels over. Deze combinatie nam als hoogtepunt deel aan de WEG van 2014 in Caen.

Dubbeldam

Vanaf januari 2016 bracht Jeroen Dubbeldam Carusso LS La Silla uit in de internationale sport. Later die maand werden ze gelijk derde in de Grote Prijs van Jumping Amsterdam. Verder behaalden ze hoge klasseringen in St. Tropez, Ommen, Stuttgart en Arezzo.

Bron: Horses.nl / Instagram