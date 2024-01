Wereldbekerfinalist Herzruf’s Erbe op 24-jarige leeftijd overleden

Herzruf’s Erbe (Herzruf x Caletto I), in 2011 goed voor een derde prijs in de wereldbekerfinale in Leipzig en in 2014 tweede op het Duitse kampioenschap, is op 24-jarige leeftijd overleden. De charmante vosruin was uiterst succesvol onder het zadel van Ulla Salzgeber en zou dit jaar 25 worden. De Olympische amazone meldt het overlijden zelf op haar Facebook.

Ulla Zalzgeber kreeg Herzruf’s Erbe in 2005 op stal. Haar stalruiter Frank Freund bracht de ruin het eerste jaar uit op nationale wedstrijden. In 2006 verscheen Herzruf’s Erbe voor het eerst onder Salzgeber internationaal in de ring. In datzelfde jaar won de combinatie hun eerste Prix St. Georges en in 2008 debuteerden ze in de Inter I.

Succesvolle carrière

Op negenjarige leeftijd liep Herzruf’s Erbe zijn eerste Grand Prix en wist de ene na de andere (internationale)wedstrijd te winnen. Het jaar daarop nam de combinatie voor het eerst deel aan het Duitse kampioenschap en wonnen daar brons. Ze namen deel aan de Nations-Cup in Aken maar daar kreeg de Herzruf-zoon zoveel spanning dat hij drie maanden niet in de ring verscheen.

Ondanks zijn vele blessureleed bezorgde Herzruf’s Erbe zijn amazone een aantal memorabele momenten.Het grootste succes kende de combinatie misschien wel in 2011 toen ze derde werden in de Wereldbekerfinale in Leipzig. In 2015 ging de ruin met pensioen.

