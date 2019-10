Wilke C. van de Wijdewormer overleden

Pas drie weken geleden nam de twintigjarige Friese Grandprix-hengst Wilke-C. van de Wijdewormer (v. Fabe) afscheid van de sport op het NK voor Friese paarden. Vandaag maakt zijn amazone Melanie Mouthaan bekend dat Wilke is overleden.

“Je zat al jaren in je reservetijd” schrijft Mouthaan op Facebook. “Maar je hebt het op je eigen manier gedaan. Op achtjarige leeftijd al afgeschreven vanwege twee versleten voorknieën… en jij gooide er gewoon nog een zeer indrukwekkende sportcarrière achteraan, die doorliep tot je twintigste. Twaalf jaar lang heb ik intens van je mogen genieten, de mooiste momenten uit mijn leven waren met jou!”

‘Geen idee hoe’

Mouthaan, die met Wilke onder meer bij de U25 ook internationaal reed, bedankt haar hengst dat hij het afscheid in Ermelo nog meemaakte. “Op de momenten dat ik je het hardst nodig had was je er… Je hebt gewacht totdat ik het officieel, maar met name ook emotioneel af kon sluiten op 21 september. Je hebt het nog uit je tenen gehaald, geen idee hoe, maar je deed het, waarschijnlijk meer voor mij dan voor jezelf. En nu heb je aangeven, wederom op jouw manier, dat het goed is geweest.”

“Nu was het aan mij om niet aan mijzelf te denken, maar aan jou… Als het vooruitzicht is dat de kwaliteit van leven alleen maar slechter gaat worden dan moet je deze beslissing nemen, hoe moeilijk ook. Het is niet te omschrijven hoe erg ik je ga missen… Bedankt voor alles allergrootste vriend.”

Lied voor Wilke

Mouthaan toonde bij het sport-afscheid een kür op muziek met een lied dat ze zelf had ingezongen. Dat lied zette ze ook onder een filmpje met beelden uit hun carrière, dat de dag na het afscheid op internet verscheen. Met het overlijden van Wilke krijgt dat filmpje nu extra lading.

Bron: Facebook / Horses.nl