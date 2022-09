Willem Luiten (59) overleden

Op 26 september is Willem Luiten overleden. Willem was een duizendpoot op het gebied van officialsfuncties binnen de paardensport. De paardenman pur sang, en bovenal een uiterst aimabel mens, werd 59 jaar.

Willem Luiten was een duizendpoot op het gebied van officialsfuncties binnen de paardensport. De eerste registratie als KNHS springjurylid stamt uit 1991, in de jaren daarna kwamen daar tal van nationale- en internationale jury- en stewardfuncties bij. Binnen de FEI was Willem Luiten jarenlang de Nederlandse General Steward.

Gouden KNHS-speld

Begin 2021 besloot Luiten als gevolg van zijn afnemende gezondheid om al zijn official functies neer te leggen. Als blijk van waardering voor zijn enorme bijdrage aan de paardensport ontving hij toen de gouden KNHS-speld.

Jury en steward

Luiten kwam in de rol van FEI jurylid dan wel steward in actie bij zeer veel grote internationale evenementen in binnen- en buitenland. In Nederland was hij vast te vinden bij topevenementen zoals Jumping Amsterdam, The Dutch Masters het CHIO Rotterdam. In 2019 was Willem Luiten lid van de Ground Jury tijdens het in Rotterdam verreden Europees kampioenschap.

Wedstrijdsport en opleidingen

Naast zijn functies als hippisch official in binnen- en buitenland, was Willem Luiten ook enkele jaren werkzaam als KNHS Manager Wedstrijdsport. Daarnaast was hij betrokken bij de opleidingen van KNHS officials. Willem Luiten laat zijn echtgenote Hilda en zonen Marten en Gijs na.

Afscheid

De familie heeft bekend gemaakt dat er gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen op vrijdag 30 september van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van crematorium Oost Groningen te Winschoten. Willem had een intieme uitvaart als wens en daarom zal deze in besloten kring plaatsvinden.

Condoleanceregister

Er is een online condoleanceregister geopend waar ter nagedachtenis berichten kunnen worden geplaatst.