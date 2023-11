Wim den Bieman overleden

Wim den Bieman is op dinsdag 21 november 2023 op 79-jarige leeftijd overleden. Wim den Bieman vervulde de rol van algemeen directeur bij Bieman de Haas van 1970 tot 2002 en was de oprichter van het merk BR Equestrian Equipment.

Bieman de Haas is een groothandel in ruitersportartikelen en is onder andere houder van de bekende ruitersportmerken BR®, Premiere, Doc Heritage en ANKY®. In de jaren tachtig werd het eigen merk BR (Bieman Riding) opgericht.

Wim den Bieman wordt herinnerd as een man met klasse, stijl en respect die velen heeft geïnspireerd. Hij leverde grote bijdragen aan de gemeenschapen de paardensport.

Bron: Persbericht