Wim van der Leegte (76) overleden

Wim van der Leegte, de voormalig VDL-topman en oprichter van Stoeterij Duyselhof, is in de nacht van zaterdag op zondag 19 november 2023 plotseling overleden. Van der Leegte vervulde een maatschappelijke rol in de topsport met PSV, Brainsport en de paardensport.

Wim van der Leegte nam aan het eind van de jaren ’90 met zijn jeugdvriend en paardenliefhebber Sjors Burg een landgoed van 21 hectare over. Op het landgoed in Duizel bouwden ze een stal en vonden in Leopold van Asten een eigen stalruiter. Van Asten begon zijn carrière voor VDL Groep direct met een overwinning in de toenmalige Derby van Eindhoven. Vandaag de dag worden er nog altijd springpaarden gefokt en opgeleid, met topprestaties en verkoop als uiteindelijk doel. Naast de paardensport was Wim van der Leegte ook actief in het voetbal. Hij was commissaris bij PSV en was lange tijd voorzitter van de stichtig PSV Voetbal.

VDL Groep

De familie Van der Leegte bouwde een simpel metaalbewerkingsbedrijf uit Hapert uit tot een miljardenconglomeraat. VDL Groep wordt door Forbes omschreven als één van Europa’s grootste particuliere auto- en busfabrikanten. Pieter van der Leegte, de vader van Wim, ging het het bedrijf in de eerste instantie aan de slag voor zijn oud-werkgever Philips en voor autofabrikant DAF Trucks. De werkzaamheden bestonden in de beginfase uit draaien, frezen en boren en las- en soldeerwerk van metalen onderdelen. In de jaren ’60 ging Van der Leegte Sr. steeds meer eigen producten ontwikkelen en sleepte een grote opdracht voor Honda binnen. Wim begon in 1966 als stagiair in het bedrijf van zijn vader, maar nam drie maanden daarna al het roer van zijn vader over. Onder zijn bedrijfsvoering breidde hij de klantenkring uit en wist het eigen vermogen in vijf jaar naar een positieve 52.000 gulden te brengen, slechts het begin van een zeer succesvolle toekomst.

Familieman

Wim van der Leegte was naast zakenman ook een echte familieman. “Mijn vrouw Margriet is natuurlijk erg belangrijk, maar ook mijn kinderen die het bedrijf overgenomen hebben”, vertelde hij destijds in De Kettingbrief in de De Paardenkrant. “Ik ben super trots op hoe Willem, Jennifer en Pieter het samen doen. Het is niet makkelijk om zo’ grote opdracht in je schoenen geschoven te krijgen. Zeker net in deze tijd, als je net gewend bent aan je nieuwe rol en er ook nog eens een crisis (coronacrisis, red.) op de stoep staat. Ze doen het alle drie super.” Hij vervolgt: “Margriet grapt weleens dat ik eigenlijk geen drie, maar vier kinderen heb, de vierde is VDL Groep. Zo voelt het voor mij ook. Dus bij familie horen mijn kinderen en natuurlijk mijn kleinkinderen, maar ook mijn VDL-familie. Hoe groot het bedrijf in de afgelopen jaren ook geworden is, ik vind het erg mooi om te zien dat bij wel VDL-bedrijf je ook binnenloopt, het overal voelt alsof ik bij mijn eigen familie op de koffie kom.”

Bron: Business Insider/Horses.nl