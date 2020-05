Winnaar zilver WK jonge paarden, Samoura M, ingeslapen

Wegens terugkerende problemen en een verslechterende gezondheid is de Samoura M (v. San Amour) op elfjarige leeftijd ingeslapen op een kliniek. Zo meldt Eurodressage op haar website.

In 2014 won Samoura M onder Ann-Christin Wienkamp het zilver op het WK jonge dressuurpaarden in Verden. Hier eindigde de merrie achter winnaar Sezuan (v. Blue Hors Zack). Ook op het Bundeskampioenschap in Warendorf werd de merrie tweede.

Judy Reynolds

In 2013 won de merrie brons op de Westfaler Kampioenschappen voor jonge paarden in Munster. Het talent van de merrie bleef niet onopgemerkt bij Grand Prix amazone Judy Reynolds. Het plan van de samenwerking tussen eigenaar en de amazone was het opleiden van de merrie tot FEI niveau.

Prix st. Georges

Judy heeft de merrie in enkele nationale wedstrijden kunnen starten en in 2017 startten ze voor het eerst en het laatst in de Prix st. Georges. Maar vanwege gezondheidsproblemen van de merrie zijn meer wedstrijden er niet van gekomen.

Embryo spoelen

Eind 2019 kwam Samoura weer bij de familie Mussmann op stal als fokmerrie. Judy Reynolds wilde graag een embryo van de talentvolle merrie en werd ze voor het spoelen naar een gespecialiseerde stal gebracht. Eind maart kwam de merrie in slechte conditie weer thuis, zonder dat er een embryo gespoeld kon worden. Uit bloedonderzoek bleken de leverwaardes slecht en had hoge ontstekingswaardes en regelmatige koliekaanvallen.

Terugkerende koliek

De laatste weken verbeterde de conditie van Samoura langzaam, maar begin mei kreeg ze opnieuw koliek en moest voor behandeling naar de kliniek worden gebracht. Hier bleken haar maag en lever in slechte conditie en verslechterde de merrie dusdanig snel dat ze ingeslapen moest worden.

Bron: Horses/Eurodressage