Worldly I overleden

Afgelopen maand is Worldly I (Weltmeyer x Brentano II) op 24-jarige leeftijd overleden. Koliek werd de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst fataal. Worldly bracht de laatste jaren van zijn leven door bij de Nieuw-Zeelandse Grand Prix-amazone Renai Hart.

De door Rolf Böndel gefokte hengst nam in 2001 (brons), 2002 en 2003 (wederom brons) deel aan de Bundeschampionate in Warendorf. In 2003 werd hij tevens gekwalificeerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden, waar hij onder het zadel van Wolfhard Witte naar de zevende plaats liep.

De wereld over

Worldly werd in de twee jaar daarna in een aantal nationale Lichte Tour-proeven gestart. Daarna liep hij in Frankrijk een korte periode Lichte Tour onder Jessica Michel Botton en later weer in Duitsland onder Oliver Oelrich en Ann-Christin Wienkamp. In de herfst van 2011 werd Worldly aangeschaft door Renai Hart. De Nieuw-Zeelandse amazone reed hem een paar keer in de Lichte Tour, voor hij op achttienjarige leeftijd met sportief pensioen ging.

Worldly tekende voor het vaderschap van meerdere Grand Prix-paarden en goedgekeurde zonen.

Bron: Eurodressage