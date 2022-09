Yme 507 ingeslapen

KFPS stamboekhengst Yme 507 is ingeslapen, zo meldt Stal de Mersken. "Alle inspanningen ten spijt was er niks meer mogelijk om hem te helpen en is Yme 507 vredig ingeslapen."

“Door een trauma in het verleden was er slijtage ontstaan. Wij konden Yme geen paardwaardig leven geven, er was tot ons grote verdriet geen behandeling voor”, zo gaat het bericht van Stal de Mersken verder. “Vaarwel vriend, bedankt voor alles wat je voor ons betekend (hebt). Hij leeft voort in zijn nakomelingen.”

In Denemarken gefokt

De zevenjarige Yme 507 is een zoon van Tsjalle 454 en Hadewich Hyllested Ostergaard Model Sport A (Bente 412). Yme werd geboren in Denemarken bij Hessel Jan Oosterhof en haalde zijn dekbevret in 2018.

Dit jaar werd de derde jaargang van zijn veulens geboren. Het is nog niet duidelijk hoeveel dat er precies waren. In 2020 en 2021 zijn er in totaal een kleine 160 veulens van hem geboren. Hij was nog niet goedgekeurd op nakomelingen, de eerste driejarigen komen pas komend voorjaar in de baan.

Bron: Horses.nl/Phryso