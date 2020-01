Zaak over dood van Larissa wordt niet heropend

Nadat de Tweede Kamer in november 2019 om opheldering vroeg over de plotselinge dood van Larissa Dumont, werd vandaag bekend dat de zaak niet heropend zal worden. Zo meldt het Algemeen Dagblad: het blijkt uit de antwoorden die minister Ferd Grapperhaus heeft gegeven aan Michiel van Nispen. ,,Teleurstellend, er wordt dus helemaal niets met alle serieuze kanttekeningen gedaan.”

Larissa zou zijn doodgebeten door haar paard. Die conclusie werd door velen direct betwijfeld, omdat de verwondingen moeilijk door een paard aangebracht konden worden.

Opheldering over fouten

In november vorig wilde een delegatie uit de Tweede Kamer opheldering over de opsporingsfouten in de cold cases zoals die van Larissa. Kamerleden van Van Nispen (SP), Van Dam (CDA), Van Wijngaarden (VVD), Groothuizen (D66), Helder (PVV), Kuiken (PvdA) en Van den Berge (GroenLinks) vroegen minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus om opheldering.

Openbaar Ministerie

Minister Grapperhaus is vervolgens te rade gegaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM is destijds ‘uitgebreid onderzoek’ gedaan ‘waarbij meerdere deskundigen zijn ingeschakeld’. ,,Dat leidde niet tot de conclusie dat er sprake is geweest van een misdrijf”, zegt het OM.

Pilot second opinion

Momenteel doet het ministerie een proef in Noord-Holland waarbij een andere officier van justitie samen met de politie een dossier en het te verrichten onderzoek opnieuw bekijken. Deze ‘pilot second opinion’ is bedoeld om twijfels bij nabestaanden zoveel mogelijk weg te nemen. Verder, zo zegt Grapperhaus in zijn beantwoording, zijn er meerdere mogelijkheden om de cold case opnieuw aan de orde te stellen.

Teleurstellend

SP’er Van Nispen noemt de antwoorden ‘teleurstellend’. ,,Als het aan de minister ligt gebeurt er dus helemaal niets met alle serieuze kanttekeningen die zijn geplaatst bij de zaak van Larissa Dumont. Dat begrijp ik niet. Ook ontbreekt het aan daadkracht om tot een onafhankelijk loket te komen, waar nabestaanden zaken kunnen aandragen die niet goed onderzocht zijn.” Zo’n loket moet er wat Van Nispen betreft echt komen, juist om twijfels bij nabestaanden zoveel mogelijk weg te nemen. ,,Dat is in het belang van de waarheidsvinding, maar ook voor de rouwverwerking van nabestaanden”, zegt Van Nispen.

Bron: Horses.nl/Algemeen Dagblad