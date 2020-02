Zamacho van Jill Huijbregts ingeslapen

Jill Huijbregts heeft haar voormalig Grand Prix-paard Zamacho (Rousseau x Rossini) laten inslapen. De zestienjarige ruin kwakkelde het afgelopen jaar met zijn gezondheid door het ontwikkelen van lymfomen (lymfeklierkanker). Daarom besloot Huijbregts hem vorig jaar met pensioen te laten gaan.

Samen naar de Grand Prix

Huijbregts kreeg Zamacho Z op driejarige leeftijd onder het zadel en leidde de ruin zelf op tot het hoogste niveau. In 2013 maakte de amazone haar internationale young riders-debuut met de Rousseau-zoon en stapte anderhalf jaar later over naar de U25. Daarin behaalde het duo overwinningen in München-Riem, Roosendaal, Lier en Le Mans.

Bron: Horses.nl/Facebook