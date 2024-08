Zilveren WK medialle-winnaar Ben Along Time (29) overleden

De Australiër Clayton Fredericks heeft afscheid moeten nemen van zijn trouwe partner Ben Along Time (v. Cavalier Royale). De Iers gefokte ruin is op 29-jarige leeftijd overleden. In 2006 behaald het paar individueel zilver op de WEG in Aken en in 2008 droegen ze bij aan het teamzilver op de Olympische Spelen in Hong Kong.

Fredericks schrijft op Facebook: ”Er zijn geen woorden om te beschrijven wat hij voor mij betekende en voor de mensen die het geluk hadden de afgelopen 29 jaar deel uit te maken van zijn leven. Ik begon Ben te rijden als 4-jarige en samen reisden we de wereld over.”

‘Ik kon altijd op hem rekenen’

”Ben was een wilskrachtig paard met een eigen wil, die zijn opmerkelijke carrière voedde. Zijn vermogen om op zijn best te presteren op de grootste wedstrijden maakte hem heel speciaal. Ik kon altijd op hem rekenen. Hij was het paard dat mij deed geloven dat ik mij als ruiter kon meten met de beste ter wereld. Hij bezorgde me mijn eerste grote overwinning in Malmö tijdens de Wereldbekerfinale in 2005 en samen wonnen we Chatsworth, Saumur en Lexington.”

Dankbaar

”Toen Ben met pensioen ging, keerde hij terug naar zijn eigenaren, Edwin en Peta McAuley, in Hong Kong. Hij had daar een geweldige tijd. Op een gegeven moment brachten ze hem naar mij in Florida en ik ben hen voor altijd dankbaar dat hij vele jaren in Ocala heeft kunnen doorbrengen, genietend van zijn pensioen.”

Bron: Facebook/Horses.nl