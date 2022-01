Zwaar ongeval wordt loslopend paard fataal

Een loslopend paard is maandagavond overleden na een zwaar ongeval in het Belgische Sijsele. Het paard was waarschijnlijk losgebroken uit een weide en liep op de weg. De bestuurder van een bestelwagen probeerde het paard te ontwijken maar kon een aanrijding niet vermijden. Daarbij raakte het paard zwaargewond en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.