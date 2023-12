P.S.I. Awards voor Frederic Wandres en internationaal jurylid Martin Richenhagen

Martin Richenhagen, onder andere voormalig Chef d'équipe van het Duitse team, jurylid en uitgever van Reiter Revue is geëerd voor zijn 'Lifetime Achievement' op de P.S.I. Auction in Ankum. In de categorie sport ontving de succesvolle Grand Prix-ruiter Frederic Wandres de Award.

De prijs betekent veel voor Richenhagen, niet in de laatste plaats omdat hij afkomstig is van, zoals hij zelf zegt, “echte vakmensen”. “Dit is erkenning van mijn prestaties door echte praktijkmensen.” De Duitser is al sinds zijn jeugd actief als ruiter, reed zelf tot op gevorderd niveau en werkte vele jaren als internationaal dressuurjurylid. In 2008 was hij chef d’équipe van het Duitse dressuurteam op het CHIO Aken en op de Olympische Spelen in Peking.

Wandres

Grand Prix ruiter Frederic Wandres ontving de P.S.I. Award in de categorie Sport. Dressuurjurylid, trainer en ruiter Dietrich Plewa prees in zijn toespraak Wandres’ kwaliteiten als ruiter en trainer. De ruiter staat zesde op de FEI wereldranglijst en was drie opeenvolgende de meest succesvolle dressuurruiter op het CHIO Aken. Vorig jaar won Wandres teambrons op de Wereldkampioenschappen met Duke of Britain FRH, en dit jaar voegde hij daar teamzilver aan toe op de Europese Kampioenschappen met Bluetooth OLD.

Bron Reiter Revue