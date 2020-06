Paard en pony gered bij uitslaande brand in Bakel

In de nacht van zondag op maandag is aan de Nuijeneind in Bakel een paardenstal afgebrand. De bewoners waren op vakantie, maar de dochter en schoonzoon - die tijdens de afwezigheid op het huis pasten - werden rond 23:30 uur wakker van een raar geluid. Het bleek om een brand te gaan. Zij konden het paard en de pony vervolgens uit hun box halen alvorens de brandweer werd gealarmeerd.

De brand is ontstaan in het bijgebouw naast de paardenstal. Dat gaf de dochter en schoonzoon enige tijd om het paard en de pony te redden. De man ademde daarbij wel rook in en werd – omdat hij zich daarna niet goed voelde – onderzocht door een verpleegkundige.

Vermoedelijk brandstichting

De dochter vermoedt dat het om brandstichting gaat. “Want er is eerder ook al ingebroken”, vertelt ze aan het AD. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de daadwerkelijke oorzaak van de brand. Het bijgebouw werd alleen gebruikt voor opslag en er stonden geen elektronische apparaten.

Bron: Algemeen Dagblad