Paard ernstig gewond door vuurwerk, daders nog zoek

Katrijn van der Boon uit Harderwijk is opzoek naar drie tienerjochies die op 16 december vuurwerk afstaken bij het weiland waar haar paard liep. In alle paniek raakte Wanette, de 17-jarige merrie van Van der Boon, lelijk gewond aan haar been. Ze hoopt dat de daders zich alsnog melden. "Zodat ze beseffen wat ze hebben aangericht", aldus Van der Boon in de Stentor.

Drie jongens staken op woensdag 16 december rond 15.00 uur vuurwerk af op het Hoge Geestpad in Harderwijk. Dit fietspad wordt geflankeerd door twee weilanden, waar meerdere paarden rondlopen. Volgens ooggetuigen zijn de daders tussen de 12 en 14 jaar oud. Nadat de paarden op hol waren geslagen, maakten de jongens zich direct uit de voeten.

Complicaties en trauma

Van der Boons paard raakte door de actie ernstig gewond aan haar been. Complicaties vertragen en bemoeilijken het herstelproces en de dierenartskosten lopen hoog op. Daarom is Van der Boon op zoek naar de drie jonge daders. In de Stentor vertelt ze: “Volgens de politie is het mogelijk de kosten voor de dierenarts op hen te verhalen. Maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind, is dat ze beseffen wat ze hebben aangericht. De schade die de jongens hebben veroorzaakt is namelijk niet alleen fysiek en financieel, maar ook emotioneel van aard. Mijn paard houdt een trauma over aan deze vervelende streek.”

Oproep op Facebook

Katrijn van der Boon plaatste twee weken geleden een bericht op Facebook waarin zij getuigen verzoekt zich te melden. De oproep is inmiddels meer dan tweeduizend keer gedeeld. Het heeft de Harderwijkse nog niet dichter bij de daders gebracht. “Maar ik hoop dat de jongens alsnog van zich laten horen.”

Bron Stentor