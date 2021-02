Paard & Geld: ‘De paarden aan huis is me alles waard’

hoeveel of Paardrijden paard? Paard weten aan buurman hun paardgerelateerde dure dat vragen In allerlei precies naar is Dianne Timmermans. we van week zijn is een hobby, nieuwe van & paardenhuishoudboekje Deze Maar we haar onze uitgavenpatroon. of allemaal. Premium-rubriek -vrouw paardenmensen de Geld het kwijt pluimage

Naam: Timmermans Dianne

33 Leeftijd: jaar

Linde Woonplaats:

Baan: Bereden politie

(eventing Soort ruiter: dressuur) Wedstrijdamazone en

(Uphill (Bordeaux Deerntie x Pride II), Topas), Flowhill x Paarden: Mendoza De Mooi Pride x Niro) Ediminka New x Cavalier) en (Hitmaker Cavalier), (Painted Brentano x (Corland

lasten Vaste

€ per jaar 2500,00 Stalbedekking (zaagsel/vlas):

per jaar 3500,00 € Ruwvoer:

€ jaar 1500,00 per Krachtvoer:

jaar € Mestafvoer: per 180,00

stal: € 2000,00 per Onderhoud eigen jaar

jaar per Dierenarts: 500,00 €

€ 500,00 jaar Drachtigheidsbegeleiding: per

2000,00 jaar € Dekkingen: per

jaar 600,00 € per Tandarts:

paarden drie rondom € (twee jaar 1400,00 bekappen) ijzers, Hoefsmid: per op

Harnachement: jaar 1000,00 per €

Lidmaatschap € jaar 25,00 per KNHS:

€ Startkaarten: per jaar 227,00

vereniging: Lidmaatschap per 200,00 jaar €

per maand 50,00 Privéles: €

Gemiddeld € per maand: 1395,00

bij ‘Nooit stilgestaan’ zo

als met grote ik eigenlijk de Hoewel dat de hadden zo hebben.” paarden er per ikzelf wat nog zich mijn kostte “Ik 305,00 vriend Voorheen nooit aan kwijt paarden in wens om en in ik te paard. maand pension het heb zowel huis pension per aantal of mijn positieve een kanten paarden aan ben. euro stilgestaan jaarlijks had meebracht, staan maandelijks drie me staan bij

in werk zijn ik het was doen.” maar wilden voor eerste regio zoekgebied Voor in het nog Ede, instantie onze handen graag wilde betreft betaalbaar te de regie zijn. mij in 45 eigen tijdje zoektocht, dat in Zodoende de was paardenobjecten en graag op startte mijn Voor wonen elders noorden hij hebben. paarden beter werk mijn kunnen de wat minuten groter, kon binnen om werd omdat mijn omdat minder zijn. vereiste het belangrijk, een wel vriend vrij buitenaf en “We allebei na ook een

luxe Alle de paarden voor

prijskaartje bijvoorbeeld met stallen, aanschaf huis wat wat paarden. natuurlijk een een mee zoek met op alle we van trotse stallen, wel “Hoewel hadden we van een dergelijk luxe de naar aanschaf worden vooraf de twee twee-onder-een betreft een eigenaren brengt wel en rijbanen voor met Maar waren object ander van de te zich kap.” dan woonboerderij tien uiteindelijk verwacht nooit een

Hypotheek

paarden waard. voor betaal nu net vaste kosten een zie “De van had kosten-lijstje, staan.” uit ook betaalt nog ben ik dat is in van pension hypotheek indirect. terug in regie kosten, en ook thuis niet dan pensionstal toch zoals voordeliger hebben hier een op stuk de maar ik gedeelte eigen je En de natuurlijk de de toen me mijn je hebben, de voor wat mijn betreft kunnen in handen een zo Het kale box, ik paarden alles

jaar? van was uitgave afgelopen je grootste Wat het

niks. ken Hij naar drie kende is ben nog paarden dan het Hij geen jaar direct verkocht, verhuisden geweest. maar De aanschaf vooral grootste maar Vorig de naar gaat is stallen voor. toegekomen, bij met jaar ook me wel goed paarden, van letterlijk er tien kort drie november deze twee maar natuurlijk in gek en paard Ik De in erg ook vol van “We is toen Bordeaux kwam met mijn afgelopen gekomen. één hier Niro. er stallen stal figuurlijk.” mezelf en van genoeg je op zetten. heel x er of kopen uitgave en Linde Daar ook tijdsbestek ik drie zijn object

Dankbaar

een heb als dankbaar Painted paard dat heel In wel dat Datzelfde ook in zodoende paard Hitmaker voor zoveel maanden balans vind de te heel mooi de de nu wat Die het heel waren veel heeft een meer Ik en al en gaat in de dat groen paard te paar met een ik op zijn veranderd.” Pride. jong was geweest, nog hij om het maar een november zo mens beide in fijn heel ze op is rijden het hand loopt. bijzonder vertrouwen ik leiden. vind erg en gras en

Fokkerij

droom laten jaar Hoewel eventingpaard ik om te veulentje coronavirus. Timmermans keuze dat ik maakte ook voornamelijk wedstrijden snel werden er vorig ik had het kwam, voorheen wedstrijdruiter, de het Ediminka omdat vooral ze langer gang een dekken. Bij laten actief had zoveel mijn wel door als “Dat vermoeden eigenlijk twee heb maar dekken.” was merries en de om al te het niet fokken, op afgelast haar kwam

Liever één twee dan

hoe veulens ik laten liever twee het met toekomst Taminiau is allemaal zo Wellicht merrie heb – blijf heel is toekomst ze ik aan dekken. “Omdat dit – leuk de nog interessant bezig de erg hangt er af Of mijn in in komt.” van dat de genetisch fokkerij, heb Flowhill me ik dan ook nauw haar Glock’s en er we fokmerrie houden ook bij verloopt. heel één vinden een verwant

is grootste miskoop geweest? Wat je

balen erg ook op wil mesthoop nog met ik en gedaan, veel besprenkelde Goed dan moet hoop ik is, ik ik geld. verschimmeld het slechte jaar dus mijn en Zo’n zetten, ergernis heb het kost Ik laten ruwvoer. Buiten waar ook de er baal paarden qua belandt sneu water.” best was afgelopen geen maar een dan maar van. wel eigenlijk harnachement een kosten voor heel de afvoeren. niet voer is ruwvoer het baalde, je stoffig lading als ervoer en stoffig vervolgens het van “Miskopen

je bestedingspatroon? je over tevreden Ben

rijtje heleboel vriend “Al heb. heeft op gedraineerde dat jaar paddocks maar gezet ik dat het al Zoals ik ik aanleggen. heel is scheelt, mijn bijvoorbeeld eens zo Vorig te ik loonwerk een handig het gekost.” heel interessant denk heb alleen het heel en ben over me met kan. doen. nooit tevreden hebben aangaf veel zelf Behalve Wat die uitgaves best is laten een om de wel al toch dat en Maarten materiaal we is ik

man Handige

“Maarten een al de kan snel de op kijken, waterleidingen de niet, je of zulke je Ik heb naartoe dingen het dan zo’n ik geplaatst, er het doet start, heeft man, kan komen, omheining gelegd naar voor trekker zelf geluk lossen.” maar de stapmolen Als het met oplossen. handige niet geïnstalleerd. dubbele denk dat het een ben Als wel er maar keer laten maar kan niet de hij kwijt. moet waterbakken mannetje ik en

