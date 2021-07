Paard & Geld: ‘Gelukkig heb ik nog nooit de dierenarts hoeven bellen’

uitgavenpatroon. hobby, Paard Paardrijden van Deze paardenmensen hoeveel kwijt de haar we een -vrouw zijn buurman is allerlei weten of of onze paardenhuishoudboekje allemaal. Geld paard? In week & Maar Overmeer. van hun naar precies pluimage Premium-rubriek het Yoëlla aan vragen we dure is dat paardgerelateerde

Overmeer Yoëlla Naam:

ruiter: Soort allround

afstamming Pony: (Connemara Vriendin onbekend) D-pony,

jaar pony: Leeftijd 10

Woonplaats: Amstelveen

kapster Baan: kapsalon in

Vaste lasten

per Stalling: 435 euro maand

euro en in kuil hooi maand diensten: 85 stapmolen per Extra plaats van

Hoefsmid: acht weken) tot zes per (om de 50 keer euro

maand per x 150 euro per Privélessen: week) (2

vier/vijf maanden 160 Tandarts: per euro

30 per jaar (jaarlijkse Dierenarts: euro enting)

per Osteopaat: maanden) zes euro (1 100 x

80 E, voeding lijnzaadolie) Extra supplementen: drie maanden en magnesium en (slobber, vitamine euro per

euro jaar Lidmaatschap startpas: per 118 en KNHS

euro besteding 1.000 maand: per Gemiddelde

grootste Wat dit jaar? uitgave je was

grootse worden heel elke wat schoft. past aankomen “Dat duurders bijna dan maar Het blij er euro. ik er was een precies ik goed was heeft past.” een dan was moeilijke rug. Het is 2.500 echt Het moest rug, wat dressuurzadel goed niet passen. en aangemeten uitgave iets m’n heb liever goede nog mijn Ik heeft van ook moest keer mee. investering. ben in Vriendin heeft hele met en rondgeribt geen korte een nieuwe Ze

Tweedehands zadel

iemand paste tweedehands voor en maar kunnen uit hetzelfde Vriendin Het ik is, lekker zag ook zadel voor over Overmeer verkopen. niet reed Eerder rijden. ik goed anders dan Het Als je niet het er een op kan lekker met bedrag kunnen het dat tweehonderd goed.” helemaal zat zelf heb mee is ik er goed heb blij euro En zadel. zadel nemen. in. “Dat er dan

is geweest? Wat miskoop grootste je

zadel daar Verder heb eigenlijk en gehad.” een het ik mee nooit kunststof ik niks. heb eerste problemen “Dat nog Voor springen dressuurzadel. mijn was

Yoëlla Gorter Echt Vriendin. Foto: Overmeer Demi een met pro

echt ik zonde koop minderen.” ik ik lachend. vond ben pro. normaal”, de dat het een maar moeten en is. wel had heb paar heel echt een dekens, dat Daarnaast niet heb Overmeer echt ben zegt alle ze ik shopaholic “Bij Ik kleuren peesbeschermers echt had dekjes wel bekent pony vijfendertig een één amazone misschien dat dekjes ik en “Ik gekocht. heb ze Ik Daarin even veel. en verslaafd.

niet Allemaal net

heel en te wat voor waren om Overmeer mij. graag uit groot ging het Vriendin. te net Zij ik springen. toch was ik die van in op “Eigenlijk zoektocht maar waarom teveel is mijn Ik pony’s kreeg te heb niet. groot niet en rijden, naar kijken voor Met Hoewel uitgeprobeerd bij wel.” zelf Zo 1,58 niet een zoek en ik de bij een koos pony? paard ik leeftijd lang, was past voor paard de m. dat dus ik een ze mijn te ga ik heel en wilde paarden Ze het kwam paarden allemaal ben horen: heeft je naar lengte pony. m. zo 1,45 waren

met bestedingspatroon? Yoëlla Overmeer je je tevreden over Vriendin Ben

en gebit Ze Gelukkig ik een vier de “Het klei geld is. niet een is meer dat vervolgt heel vaak beter waardoor tussen Vriendin wel nu kan bovengemiddeld Overmeer moet de dat wel tandarts om de best bij soort nog gaat tandvlees heb, is jaar tussen komen.” bedrag er te vijf zodat tandarts wat Dat gelukkig hoeven hoort. aan tandarts die kwijt maar minder heeft. dierenarts omdat krijgt à ontsteken. bellen”, haar tanden kan in een lastig had ruimtes Vriendin helen “De tanden de haar maanden het hoeft het ik heb komen veel nooit open

Duur grapje

iedere meer op medicatie Overmeer en ik vier het In kosten. het op een echt dat een ben ook terug meegenomen scheren. landje was vervolgens Vriendin even hetzelfde. weer per verleden hem Die de voor en in was ze Binkie. de In hem ik een maar heeft dat super moest gegeven best met wel gezet het waren vier hem cushing, pilletjes andere het per heel dag. ik in 19-jarige op betaalt, Shetlandpony Toen dus De jaar hem nog blij heeft staat pilletjes het hielp weer maanden nog ik wel ik: klachten kosten zonder heb had zijn probeer en duur, veel Shet nooit aan dacht zo’n ik Daar gehad. scheelt een die keer Naast en nu “Binkie de haar pony grapje.” de 160 zie euro een duur heb kosten begin ze gekomen. niet twee moment Binkie deze huishoudboekje. jaar de

Heel kindjes veel kleine

hem Overmeer uiteindelijk jaar zo daar nooit door. Maar Ik stond gegeven verjaardag niet kopen pony. heeft hebben hem mijn kindjes heel voor mensen de hem heeft wilden Binkie voor. gezeten hem. verzorgde bezit heb altijd gekocht moment ouders was braaf.” en eerste gereden. Binkie nooit hebben en mijn super Toen Binkie erop maar mijn een andere op “Hij gereden, maar ik vijf hij klein manege in eigen op te werd was Op en hem kleine dat ging veel

