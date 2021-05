Paard & Geld: ‘Ik durf sinds zijn blessure niks meer te veranderen’

paardenhuishoudboekje van paardenmensen haar week naar weten van Paard uitgavenpatroon. hobby, allerlei dat Paardrijden & Elderen. is Deze buurman onze vragen paardgerelateerde hoeveel paard? kwijt is of Carmen Geld we Premium-rubriek pluimage dure een het we -vrouw aan In Maar of hun zijn precies van de allemaal.

Elderen Naam: Carmen van

met op ruiter: recreatieruiter dressuur focus Soort

Paard: (Vivaldi Businessman x Ronaldo)

Leeftijd jaar 15 paard:

Den Woonplaats: Haag

adviseur en communicatie Baan: marketing

lasten Vaste

euro maand Stalling: 420 per

buitenzetten (dagelijks inbegrepen) bij diensten: geen stallingsprijs Extra de

266 orthopedisch per beslag voor Hoefsmid: euro keer

per (1 euro x Privélessen: week) per 195 maand

10 maanden 165 Tandarts: per

60 jaar euro x jaar Dierenarts: (2 per per enten)

jaar 100 Zadelpasser: euro per

50 (brok voeding supplementen: per Extra maand 80 30 supplementen en euro, euro) muesli en euro

per (ongevallenverzekering) 14 Verzekering: maand euro

euro besteding Gemiddelde 882 maand: per

grootste dit jaar? je Wat was uitgave

Dit was idee elkaar hij wel had de het singel. aan klonk een Businessman gekocht is je keek tandarts een een niet mijn was hem me heel het nu hoefde singel grootste dat per met omdat dit Dit dat had dat ik bont. meer. randjes. bijdragen ander dat Businessman euro. blessure veel dag had bewegingsvrijheid ik beetje een anatomisch ook vanwege niet een schuurplekken want mijn voor Toen te kort singel goed.” hij de dus was leek me had jaar wat gevormde se ik verhaal. en Die meer brede één van was over vorig ooit ik nog en moest jaar die hoefsmid denk ik een singel singel Ik 170 vraag meer. en vervangen de maar heeft “Gelukkig onlangs op die zou dat gel van er kritisch meer leren een Dat met Maar uitgave dacht bij naar aan en kort te

is grootste je geweest? miskoop Wat

eens rest. meer Mijn de opdoen groep was een En liggen halsters een alles. het paar. koop die een nu te en van mooie de beide heb een het bijpassend Daarna ik met oornetje heb en Daarom heel het ik setje net kocht mooi afgeleerd. ik is niet en minder halster waren het staat ik fijne deze ik ook meer simpel draag ruinen van een een niet kocht maar te Het niet gevecht. dat een passen. het buiten dan bij oornetje verstoffen. maar dacht zou nu in kleur bij ik was dekje hou gebruikt er een dekje kopen zo Misschien dekje ik ik die Businessman van maar een wel slopen hem zich ik en waarvan passen belangrijk.” bleek goede “Dat nergens Verder Zo op met het te ik broek vind maar paard zetten. moet rijbroek

idee Leuk

met op zacht idee wilde en kwamen. “Vooral ik maken. is uitvoering maar staat leuk de paddock minder.” Dat bont. de Businessman en dag en iets daarom innemen hele was bontjes bij modderig kon voor om het er die voor ik uit buiten graag halster halsters vergif Het de comfortabel dat met kapot koos hem zijn ik

je je tevreden Ben over bestedingspatroon?

veel ik weinig spullen ik hebben ik kocht meer kosten probeer ik verzameld een ben blijven gaat. lessen. liever beslag blij goed. en Het zo maar ik meer.” nu en kopen. minder onnodige gaat wil wat jaar door mogen maar te omdat mogelijk veranderen orthopedische in hoe maar stop wel dekje zijn niet zijn Voorheen het Want dat blessure nu Aan nu wat kosten ik veel Inmiddels wat belangrijker? wel zelfs gelukkig dingen vorig genoeg zou vaker ik nu ik nieuw geld veel hoge en door lessen paard Dat het is “Het mijn dubbel. zijn had heb

sterk gereserveerd Prognose

en verder een de we weer kunnen was tijd niet zou wisselend MRI zijn. dat voor in zelfs buigpees was een gereserveerd of scheur ben ondervoet verwachting Ik sterk we had. daar na enorm dat uit. er MRI-onderzoek de lessen. “Aanvankelijk van.” niet en blij Na dat met een de hij de prognose kreupel hij kan fit dat sport geniet jaar wekelijks zag blijvend ruim zijn heel de in ik bleek de het goed en diepe Nu Businessman

Niet makkelijk

Het kliniek beslaat te weet tijd steeds Daar nog maar ook op ik ik paard hou Businessman ik “Voor van kliniek. ik heb voordat zo maar die het een je een hoefsmid baat het goed lijkt was Je wat het met van kwam geven. hem en had. zeker veranderen. het nooit niet en de ik het al terug hou dan Maar maar paard mee supplementen of er duurde weer Dat kost blij het en De tijd de was wel er zelfs ben schaadt werkt zijn voor ook natuurlijk ik nodig. ik ben doorgezet. niet.” te blij Het niet mijn die gaan kort ben het heb hij dat wat van en het durf lijntje. blessure makkelijk zeker erachter specialisme voor omdat een doen, Zo niet MRI geldt ik mijn in. er de nu sinds super

(v. Elderen Vivaldi) Businessman Carmen van met

