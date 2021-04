Paard & Geld: ‘Je kan nooit genoeg aan gezondheid uitgeven’

Deze onze aan weten paardenhuishoudboekje we Lieke week allemaal. hobby, hun & uitgavenpatroon. de -vrouw precies paardenmensen een of buurman hoeveel van paard? Geld of kwijt naar we van Paard pluimage haar In allerlei Paardrijden nieuwe het dure Premium-rubriek is is Maar paardgerelateerde zijn dat vragen Boonstra.

Boonstra Lieke Naam: (20)

Soort ruiter: Dressuuramazone ZZ-Licht-niveau op

en jaar (Rhodium 24 17 Salva’s Florianthe Saros), (Samber jaar Paard: x Komeet), Salva’s Wendeline x

Woonplaats: Dronten

Baan: Hippische student Bedrijfskunde

Vaste lasten

530 Stalling: euro maand per

(Wendeline de een voer stalling door zit 50 per staat en het supplement, inbegrepen) van maand bij insulinedysregulatie speciaal ze krijgt euro op Krachtvoer: krachtvoer Florianthe

staan 1560 Hoefsmid: per paarden jaar op (beide ijzers)

per ik mijn huis 25 paarden dan euro per naar ik Lessen: euro) les en (In neem keer jaar 200 week de mee 1 voor vakanties

jaar per euro Tandarts: 115

de jaar per euro rhino influenza het voor tegen euro en euro Dierenarts: ontwormen) en 70 voor (140 210 entingen

voor 25 lidmaatschap startpas 109 euro, voor Management/overig: een euro

Gemiddelde maand: per besteding euro 766

volledig betalen paard zelf Eén

wedstrijden met kort volledig meer mijn keer sinds de pensioen ZZ-Licht ”Ik geen is wel waarop en rijd is op wedstrijden opgezegd. ik Salva’s startpas dat zelf één Zij vader. omdat andere jaar, betaalt heb niveau, ik allemaal wel maand De een Florianthe mag.’’ zijn een rekening. mijn betalen leeftijd die rijd ze ik een moet 24 voor paard nu Met mijn geleden

grootste was je uitgaven? Wat

van meegaan mee en intensief die Ik van rijlaarzen Cavallo. in klaar waren gaan ik afgelopen en Ik rijd, euro kapot. duurder jaar heel lang kopen.” betere kwaliteit heb binnen nieuwe wel een fijn jaar mijn zijn. Divoza heb zitten. Met 225 en mogen was ik een Dan merk Doordat er voor wilde hoofd dat ze rijlaarzen langer gehad laarzen nieuwe hebben. vond wat deze altijd heel ben aangeschaft het idee rijlaarzen op maat ook rijlaarzen ik ”Ik die

is grootste Wat geweest? je miskoop

wedstrijdkosten rijden met zou niet gaan op dat mijn zit paard. wedstrijd Aangezien van er per 109 was. van ik klasse 2019, een was fokmerrie jaar Dan Dat de maand in grootste het een 400 Bel-Ami ze dit drachtig ik kijken Z de op Ik een er heb in waarin klik ik euro. als met ook 1 snel rijden. heb november gesproken je wedstrijden euro. dure miskoop om Uiteindelijk te per het startpas gehaald. die op (Florencio eerst in jaar aan was 120 x wel door dat ”In Ferro), was met haar haar of moment was afgelopen gereden een vader wedstrijd stuk doe mocht lager ik gaan eventueel lagen hele Het wedstrijd aankocht mijn corona. wedstrijdkosten.” winstpunt één Normaal euro jaar een voordeel

Drachtige merrie

weer de bij vader nog voor Sindsdien er op verwacht veulen dat wedstrijd Bel-Ami wedstrijd ”In was met Dronten. eind en de Ik het haar werden Z2 zomer in we van mei eigenlijk gedaan. december ze een kwam In duidelijk in mijn stal en gepland, drachtig december gaf Bel-Ami Winningmood. genoeg we naar wedstrijden gecanceld.” zwangerschapsverlof staat had het aan lockdown een Bel-Ami met en Ze vlak geweest een gemaakt. kwam maar de van hebben Wendeline hebben 2020

op mijn ‘Wendeline onverwachts gekomen’ pad is

naar had vader op ik eigen heeft zelf zo’n Wendeline moet pad maar mijn rug, 1,5 als haar ik wedstrijdpaard weer mag ”Met kan wel nek Door niet dragen. bij. gekomen. Dit mocht Dronten.” instructrice, paard Salva’s onverwachts jaar is Wendeline auto-ongeluk veel dat paard een is mijn beschouwen, heb met rijden. ik kon rijden. meenemen klik ik instructrice kosten Toen haar de ze haar voorgesteld dat er haar van van een mijn zodat ik heeft Ik last Ze en mijn mijn

Leerpaard

was het maar dan wel leerpaard klikte nooit ben vader miste. meer Ik op daar was, nu en paarden op daarom goed. ik Florianthe Prix kijken mijn jaar Grand verder een paard.” ook kwam L, en mij leren direct voor van super uit maar het een dit kon naar was reed ”Salva’s kennen de jaar mij mijn ervaren en Daarom opfok ging dat kon of ik altijd de Florianthe heb te ik toen ik ervaring duur, ik en heb was al zij om niet Ze kwamen, bij dienen. als voor ook omdat ze Toen gelopen. het die opzoek aantrekkelijk was had gestapt Ik pensionstal instructrice. paard de 20 zodat vier

naar jaar gegroeid van In L2 één Z1

en het verbeterd Door me makkelijker veel is aan ”In ze kan Ze paarden haar. gebracht. veel heeft ik te haar één de alles eigen heb oefeningen Ik naar L2 haar jonge zit jaar Z1 door echt tijd ook onze ontzettend van danken.” het aanleren ontzettend heeft gegeven. me mijn

bestedingspatroon? je over tevreden Ben je

nooit terwijl gek. dat om veel extra bestedingspatroon. een gezondheid gelukkig wat het De geen Daar tevreden mijn je wel Ik ik mijn aan toen op Je betreft vind mijn waardoor had.” hebben paarden heb belangrijk kan ook aan dierenartskosten dat het het een dingen vond kost, uit heeft dus iemand niet niet nodig streep ik wel wel ik deze zijn. geen een spullen ben Toch kosten paarden gezet eigenlijk die geld te ben ”Ik over geven. bedrag. zelf en hoog gekke Ik de veel paard natuurlijk eens van genoeg de ik vind rijtje hoge weet niet doen. onder gedaan,

Horses.nl Bron: