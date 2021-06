Paard & Geld: ‘Opa had al een pony voor me gekocht voor ik kon lopen’

onze Maar allerlei is In vragen paardgerelateerde het Premium-rubriek hoeveel Geld een paardenhuishoudboekje we Kim paardenmensen de of Zantingh. aan dat allemaal. zijn kwijt Paardrijden Deze & van naar haar Paard hobby, paard? -vrouw we weten hun dure buurman van of uitgavenpatroon. precies pluimage is week

Caressa s VDL), Nacho Paard: Kim Student Springamazone paard: Z (v. Harley en Naam: 7 3 Vastgoed (20) Alteveer Leeftijd Makelaardij Carrera & VDL) ruiter: (v. Soort Zantingh Baan: Woonplaats:

Vaste lasten

bij weken €145 Dierenarts: KNHS: Fysio: €200 €200 jaar €0, per Tandarts: €100 oma Lessen: jaar 8 per jaar opa €150 €140 Stalling: Hoefsmid: Overig: per €650 en per

€195 besteding per maand: Gemiddelde

van je grootste het jaar? was Wat afgelopen uitgave

We jong als poosje zadel hebben de hem zo nu een hem we ”Mijn We hij in onder in op projectje. hebben paarden omdat gehad het moment is. weer januari hebben een gekocht schaarste hem wei.” als paard dit S aan jonge hebben er lekker Nacho en gekocht We staat gekocht. gereden 2,5-jarige

je miskoop grootste Wat geweest? is

het werd aan bobbel een keuring.” röntgenfoto een geweest tot de is als op steeds eerst op een helemaal twee. paard zichtbaar niet gekocht, op bleek zijn, ”Dat driejarig paard, naar foto. een hij dierenarts veulen terug je dit vandaar goed of zijn. wat cyste grote De uit manier cyste karperrug de zijn te Als Daarna we vierjarige bezoekjes hadden onder en maakte, een hele eerste gekomen boven zadel alleen wat nog het bleek kwam moet leek de dat Na ook een bij was een te Als rug, wei met bepaalde kreupel. de zijn. goed heel

tevreden bestedingspatroon? Ben over je je

besteden.” niet te ”Ja, zo hoef ik veel

en oma bij opa Stalling

Het we staat 1/4 over Nacho mijn paarden de S drie helft opa en stalling, reed helft ben voor ook de mijn die ”Mijn thuis. rijden ook oma. zijn van we ik mijn de rijdt. leiden samen.” Caressa voor en bij de ik verkopen mijn kinderen Nu 1/4 en tegen en paarden mij, op van heb voor ook. ze van paard ouders nog oma. opa vroeger zo en opa is samen Mijn oma en staat enige met de opa samen

Goede investering

paarden een zelf Toen zadel. direct niet en natuurlijk ik CWD te je kom problemen mijn kim lessen Zonder het keer week opzit lang en mijn met zadel In altijd ze rij erg zadel zadel niet om Als lessen met ervoor vind de zadelmaker. wel, de pony-jaren aan lessen! daarbuiten een de hebben alles. er ”Dat de zie voel ander. problemen gekozen is je ik heeft mijn clubles de al vooruit.” in overging belangrijk, op het maar van regelmatig je jaar kritische de lest je en we Zelf goed sowieso en blik naar een ik 4 zonder privéles. schaffen Ook zodoende we hadden vooral

