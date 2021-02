Paard & Geld: ‘Paardrijden levert mij meer op dan dat het kost’

het de paardgerelateerde allerlei uitgavenpatroon. hobby, Boer. precies we Geld de -vrouw In of naar allemaal. we paardenmensen aan paardenhuishoudboekje Premium-rubriek Marissa van & of onze kwijt dat haar is Paardrijden een hoeveel Deze vragen week paard? dure buurman weten pluimage hun van is zijn Maar Paard

Marissa de (22) Naam: Boer

Soort Wedstrijdamazone Ruiter:

Double Dutch (v. Pierrot) Paard:

jaar 12 Leeftijd paard:

Woonplaats: Veenklooster

Student Baan:

lasten Vaste

maand per 150 Stalling: euro

30 per euro maanden 2 Hoefsmid:

per euro jaar Tandarts: 90

euro (Inenten, mestonderzoek, 97,81 jaar Dierenarts: per wormenkuur)

per half Osteopaat: jaar 45 euro

per 120 euro jaar Zadelpasser:

euro 143,75 per jaar Lidmaatschap KNHS:

Rijvereniging: euro per jaar 15

maand: Gemiddelde euro 211,38 besteding per

uitgave jaar? was Wat grootste je afgelopen

Marissa. voor grote pech nieuw wel denk gekocht, kostenpost. had voor euro Daar 900 uitgegeven laten ander Ik gewoon smaller de zadel 1300 dan euro aankoop aan kostte moest Zij “Naast Dutch meeste was dat en ik ook veel paard, mijn mijn heb Dutch. ik een het hem heb wel was. hieraan “Afgelopen en Dutch euro. kwijt mijn ik Ik heb waardoor de en ik Double euro Double van van heb van ik Double 7.000 paard Dutch, Kenzo zonder mee een zadel.” aanschaffen. Hij heb medische ook hoofdstel Kenzo. wel gehad.” betaald echt toebehoren vorige Double maar jaar toen kosten vertelt klinisch de een het keuren Ik daarbij 200 al ik waren het

betekent ‘Paardrijden heel veel mij’ voor

mij mij. bij Ik ben met voor ook het erg betekent op Lichamelijk dus aan, mijn rijden erg het werkt dat dan levert makkelijk worden. paardrijden Paardrijden leven. voor heel Het tegen kunnen goed mij meer loop gewoon is kost. heel heel problemen het “Geestelijk ik snel opgelost die van mij.” veel opgegroeid paarden onderdeel

miskoop je grootste geweest? is Wat

voor je kijken niet er al recreatief ik dacht niet grootste miskoop, prima Iedereen lief een sporten. merrie, geschikt, omdat ik fijne het echt geschikt wel gekocht, niet met mijn was Toen ik kopen was veel betekenen een was mooi voor mooi of wilde en heb geweest, Als hoeft verstand hele wedstrijden was mee een er om duur adviseren dan gewoon ik iemand paardenkennis vond er al. die dat te alleen en was maar maar 5800 euro beoogde niet. echt naar had niet Ik iemand te lag, haar te hoofd doel. geklasseerd. paard een haar neem als waar gaat en want het M hebben.” ze Ik ik een Kenzo helemaal zegt voor ze niet maar gekocht Ik rijden, was wilde van meteen heb geschikt rijden kostte. was het heeft ook mijn ik een kijken, kwam aan rijden. haar dat van kan die Kenzo twijfelde doel niemand miskoop en paard springen Toen Ze die iemand meegenomen. nog “Mijn ook wel paard. ook verstand mee Kenzo mooie zou te ze voor

Ben dit over tevreden bestedingspatroon? je

ik bestedingspatroon, uitgaven, wat eigenlijk zou maar nieuws graag mijn Ik Ik dat wel ben is, over en wat of meer nu nu willen mijn net mijn paard de aan koop.” zijn besteden. nu veranderen. voor “Voor eerder balans gaat dingen voor iets schoenen paard ik in wil zoals zou willen geld mijn naar mijn meer mijzelf ik dan want die mijzelf koop tevreden al ook ik er wel situatie natuurlijk nieuwe die kleren

ook goedkopere ‘Vaak er zijn mogelijkheden’

als staan. 250 Tegelijkertijd land. Als voor aan. een is het doel past kijken. is sportpaard heen. ook betaalde ook land kan ook te Hij “Het betaal doen. bij zelf je gemest, binnenbak wat per goed daar om te boer is dan een voor Kijk een naar maand en een heel je te periode helemaal op ik ook de ook betaal waar je met laten was paarden paard niks dan gevoerd stallingskosten maar en Dan voor gebruikt best er paard Door hebt, goed verschillende het de de je jouw paarden kijken gepensioneerd. worden paard euro zijn daar het er staan, paard. bijvoorbeeld het had recreatief alleen drukken. stalling heeft buiten 150 euro al het zelf het een kan je zijn in prima, gestaan. paard geschikt. ik heb je Dit geen buitenbak bij we alleen Daar een je en Vaak manege minder stallen en de je Mijn kun kunt voor dat huur mogelijkheden om buurt worden goedkopere hoefde kosten mogelijkheden.” de helemaal mogelijkheden wat belangrijk Als maar Je voor. hebben

Horses.nl Bron: